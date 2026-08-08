El presidente Luis Abinader regresó ayer viernes a República Dominicana luego de concluir su agenda oficial en Cali, Colombia, donde participó en los actos de toma de posesión del nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.

República Dominicana con el fortalecimiento de las América Latina. La participación del presidente Abinader respondió a una invitación del Gobierno colombiano y reafirma el compromiso decon el fortalecimiento de las relaciones diplomática s y de cooperación entre ambas naciones, así como con la integración regional y el respaldo a los procesos democráticos en

Durante su estadía en Colombia, Abinader sostuvo además un encuentro bilateral con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien felicitó al mandatario dominicano por la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la reunión, Asfura solicitó el apoyo y la colaboración de República Dominicana en materia deportiva, de cara a la celebración de la próxima edición de los juegos, que tendrá como sede a Honduras en 2029.

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Abinader estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, durante su participación en la ceremonia de toma de posesión y las demás actividades oficiales desarrolladas en Cali.

El presidente emprendió el viaje de regreso a Santo Domingo la noche de ayer viernes, tras completar su agenda en territorio colombiano.

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