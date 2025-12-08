Abinader recuerda no firmó acuerdo migratorio de Biden y que acuerdo militar con Trump ya se ejecuta

El presidente Luis Abinader recordó hoy que en la Cumbre de las Américas del año 2022 la Administración del ahora expresidente Joe Biden presentó un acuerdo de flexibilidad migratoria y República Dominicana fue el único país que no lo firmó, "por las condiciones especiales en relación con Haití", en tanto que con la actual Administración del presidente Donald Trump se firmó recientemente un acuerdo que permite a EEUU utilizar dos aeropuertos dominicanos para operaciones militares, lo que ya ha hecho.

En rechazo a este último acuerdo, la Coordinadora Nacional Popular, una organización integrada por partidos y movimientos izquierdistas, convocó para una manifestación el miércoles frente a la estatua del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó en Santo Domingo.

Uso del territorio dominicano "para agredir naciones hermanas"

La Coordinadora informó que esta parada cívica en el Distrito Nacional forma parte de un conjunto de movilizaciones populares que se realizarán de manera simultánea en varios puntos del país para rechazar que el territorio nacional se use "para agredir al pueblo venezolano y a otras naciones hermanas como México y Colombia con la excusa de combatir el narcotráfico".

En un documento hecho público este lunes, se asegura que el presidente Abinader y su gobierno no tienen mandato constitucional para involucrar a la República Dominicana en "una guerra de agresión en el Caribe, que solo busca apoderarse de los recursos de pueblos hermanos".

Aeropuertos dominicanos ya con aviones de EEUU

Las primeras dos aeronaves militares de gran capacidad de EEUU aterrizaron este domingo en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

Los aparatos -un C-5 Super Galaxy, uno de los aviones de carga más grandes del mundo, y un C-17 Globemaster III— tocaron suelo dominicano casi simultáneamente en esas terminales aéreas dominicanas.

Abinader autorizó el uso temporal de áreas restringidas de estos aeropuertos para operaciones logísticas estadounidenses vinculadas a la lucha contra el narcotráfico tras la reunión a puertas cerradas del pasado 26 de noviembre con el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.

La autorización permitiría reabastecimiento, transporte de personal técnico y manejo de equipos militares.

Se ha confirmado que las aeronaves transportaron equipos y suministros de apoyo estratégico, pero no se espera que se ofrezcan detalles sobre la carga.

