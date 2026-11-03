Abinader reconoce a 12 dominicanos residentes en Europa

El presidente Luis Abinader encabezó, junto al canciller Víctor «Ito» Bisonó, la entrega del reconocimiento «INDEX Somos Todos», con el que fueron distinguidos 12 dominicanos residentes en España, Italia y Reino Unido por sus trayectorias profesionales y sus contribuciones en diferentes sectores.

La ceremonia se celebró en el Cine Capitol de Madrid, ciudad que concentra la mayor comunidad dominicana de Europa.

Reconocimientos en distintas áreas profesionales

Los homenajeados desarrollan actividades en medicina, investigación, cultura, deporte, innovación, emprendimiento y gestión empresarial. La selección incluyó profesionales de distintas generaciones y sectores, desde especialistas de la salud hasta artistas, investigadores y empresarios.

Durante el acto, Bisonó felicitó a los reconocidos y destacó sus trayectorias como ejemplos de participación de la comunidad dominicana en las sociedades donde reside. También los exhortó a mantener sus vínculos con el país de origen.

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El canciller atribuyó al Gobierno del presidente Abinader una mayor atención a las comunidades dominicanas en el exterior y señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas y los consulados deben servir de enlace con los ciudadanos residentes fuera del territorio nacional.

Por su parte, la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio, sostuvo que las aportaciones de los dominicanos fuera del país forman parte del patrimonio colectivo nacional.

Consideró que el reconocimiento internacional de República Dominicana también se construye mediante el trabajo en hospitales, centros educativos, empresas, espacios culturales y organizaciones comunitarias.

El reconocimiento fue organizado en el marco de las iniciativas del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), organismo vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores que trabaja con las comunidades dominicanas residentes fuera del país.

Los 12 dominicanos reconocidos

Héctor Farías , director desde 2015 del Ballet Dominicano en Europa, identificado en la información del acto como la primera compañía profesional de danza dominicana establecida fuera del país.

, director desde 2015 del Ballet Dominicano en Europa, identificado en la información del acto como la primera compañía profesional de danza dominicana establecida fuera del país. Eslaysa Indira Reynoso García , odontóloga y emprendedora que fundó una clínica en Blanes, Gerona.

, odontóloga y emprendedora que fundó una clínica en Blanes, Gerona. Rosanel Amaro Rodríguez , médica neumóloga, investigadora y profesora universitaria.

, médica neumóloga, investigadora y profesora universitaria. Lissette Batista , gastroenteróloga e investigadora que encabeza PREVENCOLON-RD, iniciativa de detección temprana del cáncer colorrectal en comunidades dominicanas de escasos recursos.

, gastroenteróloga e investigadora que encabeza PREVENCOLON-RD, iniciativa de detección temprana del cáncer colorrectal en comunidades dominicanas de escasos recursos. Carlos Vinicio Rodríguez Jumelles , médico y coordinador de Urgencias Traumatológicas del Hospital Universitario de Torrejón, en Madrid.

, médico y coordinador de Urgencias Traumatológicas del Hospital Universitario de Torrejón, en Madrid. Carla F. Jovine Rijo , fundadora de 3D Collective, plataforma de recursos para artistas digitales, y de School-ing, escuela especializada en visualización arquitectónica.

, fundadora de 3D Collective, plataforma de recursos para artistas digitales, y de School-ing, escuela especializada en visualización arquitectónica. Gricell Garrido Colón , empresaria y fundadora de Prevent Security Systems, dedicada a la seguridad electrónica.

, empresaria y fundadora de Prevent Security Systems, dedicada a la seguridad electrónica. Beatriz Acosta Acosta , conocida como «La Tía Yin», folclorista, gestora cultural y activista comunitaria.

, conocida como «La Tía Yin», folclorista, gestora cultural y activista comunitaria. Emely Natividad Balbi Méndez , economista, consultora empresarial y dirigente comunitaria.

, economista, consultora empresarial y dirigente comunitaria. Denny Méndez , actriz y presentadora que ganó el certamen Miss Italia en 1996 y fue la primera mujer afrodescendiente en obtener ese título, según la reseña suministrada por los organizadores.

, actriz y presentadora que ganó el certamen Miss Italia en 1996 y fue la primera mujer afrodescendiente en obtener ese título, según la reseña suministrada por los organizadores. Laura Esther de la Cruz Rosario , especialista en Medicina Intensiva.

, especialista en Medicina Intensiva. Mario Lenny Ramírez Ruiz, conocido artísticamente como «Viktor con K», artista y promotor cultural.

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