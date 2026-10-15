El presidente Luis Abinader pidió este jueves a los dominicanos orar por la salud del papa León XIV durante un momento de oración en los jardines del Vaticano, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje.

Durante el encuentro, el mandatario invitó a los presentes a rezar un Padre Nuestro por la recuperación del pontífice y pidió a Dios que favorezca su salud.

Abinader también reiteró su deseo de que el papa visite República Dominicana en 2027, como parte de la invitación que le extendió. “Y que pueda visitarnos en la República Dominicana, como ha sido nuestra intención”, expresó.

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El gobernante dedicó parte de sus plegarias a las familias dominicanas, tanto a las que residen en el país como a las que viven en el extranjero. También pidió por la paz y la unidad de los hogares.

Durante la oración, Abinader encomendó a Dios sus responsabilidades de gobierno y solicitó sabiduría para tomar decisiones, fortaleza ante las dificultades y sensibilidad para atender a las personas más vulnerables.

Asimismo, pidió por la labor de la Iglesia católica y su misión religiosa.

La actividad se desarrolló junto a una imagen de la Virgen de la Altagracia, patrona espiritual de los dominicanos, según la información difundida por la Dirección de Prensa del Presidente.

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