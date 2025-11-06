Abinader inaugura tramo carretero Sabana Toro–La Rosa y paga vieja deuda social

El presidente Luis Abinader inauguró este jueves la rehabilitación del tramo carretero Sabana Toro–La Rosa, una obra demandada por más de 40 años que transforma la movilidad y la comunicación vial entre las comunidades, contribuyendo al desarrollo productivo de la zona y mejorando la calidad de vida de cientos de familias.

La vía, que conduce hacia la Central Hidroeléctrica Valdesia, fue ejecutada por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) con una inversión de RD$200,982,601.80.

Es parte del programa de responsabilidad social y desarrollo comunitario que impulsa EGEHID en apoyo al esfuerzo del Gobierno por fortalecer la infraestructura vial y promover el bienestar en las zonas de influencia de sus proyectos hidroeléctricos, se destacó en una nota de prensa oficial.

El proyecto, desarrollado por el Grupo Gil Calvo SRL, abarcó la intervención de 5 kilómetros de vía e incluyó la construcción de contenes y aceras, asfaltado, señalización vertical y horizontal, drenaje pluvial, limpieza de cañadas y la movilización de postes eléctricos de media tensión.

Durante el acto, el administrador general de EGEHID, Rafael Salazar, destacó la importancia de la obra para las comunidades de Sabana Toro, La Rosa, Villegas, Telín, El Pueblecito y zonas vecinas, que durante décadas esperaron una solución vial.

Sin necesidad de pasar por el centro de San Cristóbal

Explicó que esta carretera no solo conecta Sabana Toro con La Rosa, sino que también facilitará el tránsito desde Cambita, Los Cacaos y Telín hacia Villa Altagracia, sin necesidad de pasar por el centro de San Cristóbal.

“Esta es una obra que parecía sencilla, pero era una deuda pendiente de más de 40 años. Gracias al presidente Abinader hoy cumplimos con una demanda justa de comunidades trabajadoras, que se han ganado con esfuerzo su desarrollo”, expresó Salazar.

El funcionario informó además que, junto con la rehabilitación del tramo, EGEHID y el Ministerio de Obras Públicas trabajaron en la imprimación y asfaltado de las calles internas de Sabana Toro, beneficiando a decenas de familias.

“Ahora el reto es cuidar esta carretera. Se trabajó con tiempo, calidad y compromiso. Esta comunidad merece desarrollo, mejores condiciones de vida y más oportunidades, y con esta vía lo va a lograr”, agregó.

En nombre de la comunidad habló Asunción Brito, quien agradeció al mandatario por la entrega del tramo carretero y resaltó que esta obra impacta de manera directa la movilidad, las actividades productivas y el acceso a servicios básicos de las familias de la zona.

Al bendecir la obra, el pastor Pedro Peguero Placencia resaltó la trascendencia de que las decisiones públicas estén orientadas al bienestar colectivo y al fortalecimiento de la transparencia. Señaló que las obras de infraestructura tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población y en la construcción de entornos más seguros y productivos.

El religioso destacó que la rehabilitación del tramo carretero Sabana Toro–La Rosa responde a una necesidad histórica de la zona, donde durante años el traslado de residentes, estudiantes y productores era un desafío. Con esta intervención, se mejora la movilidad hacia la Central Hidroeléctrica Valdesia y se facilita el desarrollo social y económico de las comunidades.

También exhortó a los presentes a cuidar y preservar la vía recientemente entregada, indicando que el provecho real de este tipo de obras depende de que la ciudadanía asuma una actitud responsable y vigilante. Recordó que cuando la comunidad protege sus activos, se fortalecen las oportunidades de crecimiento y se asegura mayor sostenibilidad para las generaciones futuras.

