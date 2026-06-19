El presidente Luis Abinader entregó este viernes 700 apartamentos del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz en la Urbanización San José, en Santo Domingo Norte, un proyecto que contempla más de 1,500 unidades habitacionales destinadas a familias de bajos ingresos.

Durante el acto, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor “Ito” Bisonó, informó que 434 de los apartamentos entregados ya tienen familias asignadas, lo que representa más de 1,300 personas beneficiadas con una solución habitacional.

Bisonó indicó que cerca del 60 % de los titulares de las viviendas son mujeres y que una parte importante corresponde a jóvenes entre 18 y 35 años. Además, destacó que el Estado ha destinado más de RD$ 477 millones en subsidios para facilitar el acceso al financiamiento.

La segunda etapa del proyecto San José incluye servicios como acueducto propio, sistema de tratamiento de aguas residuales, redes eléctricas, áreas verdes, espacios recreativos y calles pavimentadas.

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El gerente del proyecto, Manuel Emilio Bisonó Pacheco, señaló que la iniciativa busca ampliar el acceso a viviendas para familias de menores ingresos y que las próximas etapas permitirán completar las unidades previstas.

En tanto, la vicepresidenta ejecutiva del Banco de Reservas, Alieska Díaz, informó que la entidad financió los 700 apartamentos con una inversión aproximada de RD$1,600 millones, mediante préstamos con una tasa fija de 8 % por siete años.

El proyecto forma parte del Plan Familia Feliz, una iniciativa que busca ampliar la oferta de viviendas sociales mediante la participación del Estado, entidades financieras y el sector privado.

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