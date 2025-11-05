El presidente Luis Abinader encabezará este jueves los actos conmemorativos por el 181.º aniversario de la Constitución en la provincia de San Cristóbal.

La jornada iniciará a las 10:00 de la mañana con una audiencia solemne del Tribunal Constitucional, que tendrá lugar en el Auditorio Menor del Instituto Politécnico Loyola.

Más tarde, el mandatario presidirá el desfile cívico-militar en la avenida Constitución, bajo la coordinación del Ministerio de Defensa y la Gobernación Provincial.

Durante su agenda, Abinader inaugurará el Hospital Municipal de Yaguate, tras su remozamiento y ampliación, ejecutados por el Servicio Nacional de Salud (SNS).

El presidente también dejará inaugurada la carretera Sabana Toro–La Rosa, de cinco kilómetros, construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

La jornada concluirá con la entrega de títulos de propiedad en el sector Villa Fundación, en beneficio de miles de familias de la zona.

