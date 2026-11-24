El presidente Luis Abinader declara de duelo oficial los días 25, 26 y 27 de noviembre del presente año, con motivo del fallecimiento del Héroe Nacional y Comandante Delio Gómez Ochoa.

Mediante el decreto 840-36 se dispone también que el Ministerio de Defensa rinda los honores militares correspondientes y la Bandera Nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país durante los días señalados.

Tras participar en la lucha del Ejército Rebelde de Cuba contra la dictadura de Fulgencio Batista, en su condición de líder del Cuarto Frente Oriental "Simón Bolívar’’, Gómez Ochoa se incorporó posteriormente, con el rango de comandante, a la expedición de Constanza, Maimón y Estero Mondo del 14 de junio de 1959, organizada para combatir la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana.

Fue hecho prisionero por las fuerzas de la dictadura trujillista y sometido a crueles torturas por su participación en la gesta libertaria del 14 de junio de 1959, permaneciendo privado de libertad hasta el 9 de junio de 1961.

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