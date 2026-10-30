El presidente Luis Abinader designó a Sahiana Licelot Quezada Meló como gobernadora civil de la provincia de Azua, mediante el Decreto 775-26, fechado el 29 de octubre de 2026.

Quezada Meló sustituye en el cargo a María Minerva Navarro y asumirá la representación del Poder Ejecutivo en esa demarcación.

La nueva gobernadora es abogada, oriunda de Azua de Compostela y egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde obtuvo la licenciatura en Derecho en 2009. También cursó una maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en 2016.

De acuerdo con su reseña profesional, acumula más de 15 años de experiencia en el ámbito jurídico, con trabajo en litigios, seguros, responsabilidad civil, derecho bancario y cumplimiento regulatorio. Su trayectoria incluye funciones de asesoría legal y gestión de riesgos en los sectores público y privado.

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En 2020 participó como precandidata a diputada por Azua en el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Su formación complementaria incluye capacitación en prevención de lavado de activos en el sector asegurador, gestión de riesgo operacional, derecho administrativo, regulación bancaria y gestión de seguros. En 2024 obtuvo formación y certificación vinculadas a la norma ISO 37301:2021, sobre sistemas de gestión del cumplimiento.

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