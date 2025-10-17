Abinader decreta duelo oficial por muerte del fundador del PRD y PRM

El presidente Luis Abinader declaró un día de duelo oficial para mañana 18 octubre por la muerte del exsenador Vicente Sánchez Baret, fundador de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Revolucionario Moderno (PRM), además de director de Aduanas.

En tal virtud, el jefe del Estado instruyó al Ministerio de Defensa a rendir los honores militares que le corresponden "a quien en vida se destacó por su servicio al país", indicó la Presidencia.

También, se dispuso que la bandera nacional ondee a media asta durante la jornada en los recintos militares y edificios públicos en todo el territorio dominicano.

La decisión de Abinader, que se formalizó a través de un decreto, también predispone su envío "a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior y Policía, para su conocimiento y ejecución".

"Sánchez Baret dejó un legado de compromiso y entrega al desarrollo nacional", indicó la Presidencia.

