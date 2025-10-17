Abinader decreta duelo oficial por muerte del fundador del PRD y PRM

En tal virtud, el jefe del Estado instruyó al Ministerio de Defensa a rendir los honores militares que le corresponden "a quien en vida se destacó por su servicio al país", indicó la Presidencia.
También, se dispuso que la bandera nacional ondee a media asta durante la jornada en los recintos militares y edificios públicos en todo el territorio dominicano.
La decisión de Abinader, que se formalizó a través de un decreto, también predispone su envío "a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior y Policía, para su conocimiento y ejecución".
"Sánchez Baret dejó un legado de compromiso y entrega al desarrollo nacional", indicó la Presidencia.
