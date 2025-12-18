El presidente de la República y presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Abinader, convocó para este viernes 19 de diciembre, a las 5:00 p.m., al Consejo Nacional de la Magistratura, con el propósito de continuar con el proceso de selección de los postulantes a la Suprema Corte de Justicia.

El Consejo deberá escoger a cinco postulantes para ocupar las vacantes habilitadas en la Suprema Corte de Justicia, incluyendo la elección de un segundo juez sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia.

En caso de que los nuevos jueces sean seleccionados durante la sesión de este viernes, el propio Consejo deberá convocar su juramentación dentro de un plazo de cinco días.

