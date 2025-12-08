El presidente Luis Abinader informó que la Comisión para la Reforma de la Policía Nacional depositó en el Congreso este lunes el proyecto de ley de reforma policial tras varios años de trabajo conjunto entre el sector público y privado, con el objetivo de cambiar de manera integral la institución en beneficio nacional.

El mandatario explicó en LA Semanal que se trata de fortalecer la profesionalización, la transparencia y la rendición de cuentas de la Policía Nacional, además de mejorar su funcionamiento y relación con la ciudadanía.

De esta forma, dijo, se da un paso decisivo dentro de la agenda de transformación institucional y fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

En las próximas horas, el Senado dará lectura formal a la pieza legislativa, iniciando el proceso de estudio y discusión en el Congreso Nacional.

