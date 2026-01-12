Agentes de la Policía Nacional reprimieron a tiros y bombazos una manifestación realizada por agentes retirados y cancelados de dicha entidad, en reclamo del pago de sus prestaciones frente al edificio del Ministerio de Hacienda.
Según datos suministrados a Acento, los policías que esperan sean suministrados los fondos suman 936.
Asimismo, informó que los manifestantes que fueron cancelados, fueron retirados de sus funciones en febrero de 2025, sin que hasta la fecha se les haya cumplido con las obligaciones económicas.
