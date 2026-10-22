1,460 en todo el país

La Dirección General de Migración (DGM) reportó la detención de 1,460 extranjeros en situación migratoria irregular durante los operativos realizados el miércoles 21 de octubre en distintas provincias del país, 311 de ellos (el 21,3 %) apresados en provincias del sur fronterizo.

Las 311 personas fueron detenidas en Elías Piña, Independencia y Pedernales, las tres provincias fronterizas del sur mencionadas en el informe de la DGM que también informó de 1,345 deportaciones por los controles fronterizos terrestres.

Distribución de las detenciones

Según el informe de la DGM, las provincias con mayor número de detenciones entre las demarcaciones enumeradas fueron las siguientes:

En la frontera norte, la institución reportó 173 detenciones en Dajabón y 60 en Montecristi. El documento también registra intervenciones en otras provincias, entre ellas Sánchez Ramírez, La Altagracia, La Vega, San Pedro de Macorís y Espaillat.

Participación de los organismos de seguridad

La DGM indicó que recibió a 316 personas entregadas por el Ejército de República Dominicana, 176 por la Policía Nacional y 56 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront).

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más