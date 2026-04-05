El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que en las últimas 24 horas han fallecido ocho personas, seis en accidentes de tránsito y dos por asfixia por inmersión. Con este nuevo balance son 18 los fallecidos durante el asueto.

Al ofrecer los detalles del boletín número tres del operativo Semana Santa “Conciencia por la Vida 2026”, Juan Manuel Méndez, indicó que se reportaron 70 accidentes de tránsito, resultando 77 personas afectadas, entre las as 6:00 a.m. del día 04 de abril (Sábado Santo) hasta las 6:00 a.m. del día 05 de abril (Domingo de Resurrección)

De los accidentes registrados 59 involucran motocicletas, tres vehículos livianos, cinco Jeepetas y tres peatones. De estos accidentes, 25 ocurrieron en autopistas y carreteras y 45 en cascos urbanos.

Méndez explicó que las ocho personas fallecidas, seis fueron dentro y dos fuera de las áreas de cobertura de los dispositivos de seguridad, de los cuales cinco fueron por motocicletas y un atropellamiento. Además, se registraron dos fallecidos por asfixia por inmersión.

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Asimismo, dijo que se han atendido unas 200 personas intoxicadas por alcohol; de estas intoxicaciones nueve resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 11 y 17 años. También se han atendido 73 personas por intoxicación alimentaria.

Mayor desplazamiento que en Semana Santa 2025

El general dijo que estima que el desplazamiento durante este asueto supere los 7 u 8 millones de personas, en comparación con el pasado donde la cifra fue de 4 millones.

Recordó que solo el Miércoles Santo y Jueves Santo se movilizaron por peajes mas de 700 mil vehículos.

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