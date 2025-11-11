El sociólogo Carlos Andújar Persinal emitió duras críticas contra las escuelas de sociología de las universidades de América Latina, que a su juicio fueron abrazadas por el marxismo, y que continúan analizando el mundo de hoy bajo los paradigmas del siglo XX heredados del siglo XIX.

Entrevistado por Gustavo Olivo Peña en el programa A Partir de Ahora, de Acento TV, Carlos Andújar Persinal consideró que es necesario debatir sobre los sujetos que hoy mueven la acción política y el activismo social, además de analizar el tema de los paradigmas.

Argumentó que hoy han cambiado los argumentos que modifican a los viejos paradigmas hasta ahora usados, pero las escuelas de sociologías aferradas al marxismo no se percatan de esa realidad.

Explicó que la teoría nace de la práctica, y la práctica social está mostrando una realidad distinta a la que conciben los intelectuales apegados a los viejos paradigmas.

Consideró que no se puede hablar hoy de la clase obrera, de la clase dominante y de los poderes fácticos sin tomar en cuenta los cambios que se han dado en todas las sociedades. Puso como ejemplo la irrupción del poder de los grandes narcotraficantes, que han venido a constituirse en parte de los grupos dominantes junto con los políticos tradicionales y los grupos oligárquicos o las iglesias.

Criticó que los activistas que se suponen democráticos o de izquierda suscriban el apoyo incondicional a grupos como Hamás o a gobiernos dominados por fundamentalistas islámicos, cuando en esos países de violan derechos fundamentales y se excluyen a las mujeres y a las personas de la comunidad LGTBI.

Asimismo, rechazó que solo se condenen las muertes que ha dejado el gobierno de Netanyahu con sus ataques a Gaza y a otras zonas del pueblo palestino, pero se calla el ataque a civiles, los secuestros y violaciones de derechos llevados a cabo por el Hamás contra civiles en Israel el 7 de octubre de 2023.

Otros puntos tocados por Carlos Andújar Persinal:

-Los gobiernos que se dicen socialistas, lejos de liberar y empoderar a la clase obrera, la instrumentalizan y mantienen en la pobreza.

-Los socialdemócratas occidentales han perdido su foco: condenan a unos dictadores, y a otros los dejan actuar.

