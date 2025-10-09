El ministro de Turismo, David Collado, inauguró el muelle reconstruido de Caleta, La Romana con una inversión de RD$ 34.455.380, destinado al atraque de embarcaciones menores y catamaranes para fortalecer el turismo marítimo y los servicios de excursiones.

La infraestructura, ejecutada por el Comité de Infraestructuras en Zonas Turísticas (Ceiztur) del ministerio, tiene capacidad para el atraque de ocho catamaranes o 11 yolas y facilitará viajes hacia Isla Catalina.

El muelle mide 30.92 metros de longitud por 3.00 metros de ancho, incluye una sección de atraque de 26.50 x 2.50 metros, cuatro secciones perpendiculares de 5.00 x 2.00 metros y una pasarela revestida en pino tratado americano.

Además, se construyó una pasarela tipo sendero de 32 metros por 2 metros con pasamanos e iluminación a lo largo de la estructura.

Durante el remozamiento se dragó un área de playa de 60 por 30 metros hasta 1.20 metros adicionales de profundidad, extrayéndose 355 metros cúbicos de arena utilizable para la recuperación del litoral.

Según Collado, obras largamente reclamadas por la comunidad tendrán un impacto directo en la economía local y permitirán el desarrollo de nuevas actividades comerciales y recreativas.

El exdiputado Vinicio Castillo Semán, en representación de la comunidad, agradeció la intervención y afirmó que la obra contribuye a recuperar una zona que, dijo, había estado “deprimida y abandonada”.

Al acto asistieron la gobernadora Ivelisse Méndez, el alcalde del distrito Tury Reyes, el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Jean Luis Rodríguez, representantes de pescadores y comerciantes, y la Junta Distrital entregó una placa de reconocimiento al ministro.

La obra, complementaria al nuevo malecón y al boulevard de Caleta, incluye luminarias, barandas y pasarelas, y las autoridades esperan que dinamice la actividad turística y las oportunidades económicas y de esparcimiento para residentes y visitantes.

