La República Dominicana fue reconocida con tres premios de oro y otros galardones durante los "Travvy Awards 2025″, una gala centrada en la industria de viajes celebrada en Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos).

El país recibió los galardones de oro en las categorías de "Mejor Destino del Caribe" y "Mejor Destino Gastronómico del Caribe", indicó el Ministerio de Turismo de la República Dominicana (Mitur).

Además, fue distinguido también con el oro como "Mejor Oficina de Turismo del Caribe", "una de las categorías más estratégicas del certamen, que reconoce el trabajo de promoción, presencia, comunicación, innovación y soporte al canal trade".

Asimismo, la República Dominicana obtuvo la plata en las categorías "Mejor Destino de Cruceros en el Caribe" y "Mejor Destino para Lunas de Miel en el Caribe", y el bronce como "Mejor Destino para Bodas en el Caribe".

"Estos premios afirman nuestro compromiso continuo con ofrecer experiencias excepcionales, desde playas de aguas cristalinas y resorts de lujo, hasta nuestra cultura vibrante y hospitalidad de clase mundial", señaló el ministro de Turismo, David Collado.

Los Travvy Awards reconocen anualmente a los principales destinos, productos y proveedores de viajes. Son considerados uno de los galardones más influyentes del sector, ya que sus ganadores son seleccionados por los asesores de viajes que venden, recomiendan y viven la industria día a día, indicó el Mitur.