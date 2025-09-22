RD enfocado en recuperar turistas en feria Top Resa

El Ministro de Turismo, David Collado, informó que la feria turística de Top Resa, que inicia oficialmente este martes, contará con la mayor cantidad de coexpositores de la República Dominicana, con más de 30 empresas de todo la industria.

Al acudir a supervisar los detalles finales de la participación del país en el evento de turismo más importante de Francia, Collado mostró su optimismo de los resultados que se obtendrán en el evento para seguir recuperando el mercado francés y europeo.

“Estamos enfocados en recuperar los turistas del mercado europeo y por eso era estratégico que República Dominicana fuera el país-socio de esta Feria, ya que aquí confluyen todos los actores importantes de turismo no solo de Francia sino de todo el viejo continente” explicó Collado.

El funcionario también adelantó que se firmarán importantes acuerdos con líneas aéreas, agencias de viajes y tour operadores que buscaran impulsar la llegada de más turistas desde Europa a República Dominicana.

Durante Top Resa, República Dominicana presentará estratégicamente el destino de Miches, para promoverlo en estos mercados como destino modelo de desarrollo público-privado.

El estand de República Dominicana tiene una dimensión de mas de 400 metros cuadrados, en el que tendrán presencia los coexpositores para sus rondas de negocios, así como 75 metros cuadrados dedicados a una exposición cultural presentada por Banreservas y espacios privados, así como salas de prensa y de reuniones.

Considerada una de tres feria turística más importante de Europa, Top Resa se desarrollará desde este martes hasta el jueves, en la capital francesa.

