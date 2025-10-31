Ministerio de Turismo entrega 11 calles reconstruidas en Ciudad Colonial

El ministro de Turismo, David Collado, entregó este viernes 11 calles reconstruidas en la Ciudad Colonial, con una inversión que supera los 103 millones de pesos.

Los trabajos de reconstrucción y acondicionamiento de aceras, contenes y calles en la Ciudad Colonial esta siendo realizado por Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur) del Ministerio de Turismo.

El proyecto general consiste en la reconstrucción de aceras, contenes, y asfaltado de 17 calles en la Ciudad Colonial, así como en sectores cercanos como San Lázaro y San Miguel.

Dentro de los trabajos se encuentran recapeo y asfaltado vial en una longitud de 5,200 metros lineales, además, la reconstrucción de 9,300 metros lineales de aceras en hormigón y tabletas y otros 9,300 metros lineales de contenes.

A toda esa intervenciones se suma la readecuación del drenaje pluvial y la señalización vertical y horizontal y rampa de acceso universal.

El ministro Collado manifestó que esas intervenciones es parte del esfuerzo para que la zona Colonial siga recobrando su esplendor y garantizar la mayor cantidad de visitas de nacionales y extranjeros.

Dijo que las intervenciones en los sectores aledaños a la Ciudad Colonial es parte de su visión de un turismo inclusivo y sostenible.

"Hoy con la entrega de estas calles damos otro paso de avanza en un esfuerzo conjunto para que nuestra Ciudad Colonial siga siendo el mayor atractivo para turistas nacionales y extranjeros", dijo Collado.

El funcionario garantizó que en diciembre no habrá ninguna calle cerrada en la Ciudad Colonial, tras afirmar que el 8 % de los turistas que llegan al país visitan la Zona.

La entrega contempla la longitud de 574.96 metros lineales de aceras en tabletas de hormigón y una longitud 3,610 metros lineales de aceras en hormigón vaciado, en la Zona Norte y rampas de accesibilidad universal de una longitud de 4.4 metros lineales, distribuidos en más de 21 intersecciones en la zona.



Las calles entregadas son:

.Isabel La Católica: Tramo Vicente Celestino Duarte –Juan Parra Alba.

* Arzobispo Meriño: Tramo Mella-Restauración.

* Restauración: Tramo José Reyes – Arzobispo Meriño.

* Duarte: Tramo Mella- Juan Isidro Pérez.

* Juan Isidro Pérez: Tramo Palo Hincado -Hostos.

* La Noria: Tramo 19 de Marzo – Duarte.

* La Noria: Tramo Restauración-Mella.

* José Reyes: Tramo Mella – Juan Isidro Pérez

* Calle 19 de marzo Tramo Mella – Juan Isidro Pérez

* Callejón María la O.

* Calle Polvorín: Tramo Mercedes-Juan Isidro Pérez

