La compañía Air France reanudará los vuelos directos a República Dominicana a partir de enero de 2026 con una ruta entre París y Punta Cana después de haber dejado de operar en la isla caribeña en 2023, anunció este martes en la capital francesa el ministro dominicano de Turismo, David Collado.

"Hace unos años Air France decidió salir de la República Dominicana y nuestro país sintió esta salida", señaló Collado, durante un acto celebrado en la Feria de Internacional de Turismo de París (IFTM Top Resa París), una de las principales del sector.

Subrayó que eso se repercutió no sólo en la pérdida de la clientela francesa que llevaba la aerolínea, sino también "la conectividad aérea que tiene Air France por la zona norte europea".

Collado recordó que esa bajada de turistas franceses fue significativa, al pasar de 225.000 anuales antes de la suspensión de la ruta en 2023, a los 144.000 de 2024.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por eso, hizo hincapié en la importancia del restablecimiento de la línea y destacó que es el resultado de "una alianza público privada sin precedentes en República Dominicana. Trabajamos mano a mano, sector público y privado".

Presente en el acto en representación de Air France, su director comercial, Frédéric Descours, dijo estar "muy orgulloso de poder reabrir" la ruta a República Dominicana, para la que habrá tres vuelos por semana en cada sentido (los martes, jueves y sábado) y que se utilizarán aviones Boeing 777 con capacidad para unos 472 pasajeros.

"No solo se aumentará el número de franceses (en República Dominicana), sino que Charles de Gaulle (el aeropuerto parisino que es la principal base de Air France) es un nudo por el que pasan pasajeros del mundo entero. Estoy seguro de que en 2026 habrá más de 250.000 franceses en República Dominicana", aseveró el directivo.

La isla caribeña figura como uno de los destinos destacados de la edición de 2025 de IFTM Top Resa París, que recibe a más de 20.000 visitantes y 500 expositores y es una referencia mundial del sector.