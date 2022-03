La lista de canciones que interpretó Coldplay en su concierto

Coldplay en concierto. Estadio Olímpico de Santo Domingo Foto: Samuel Tapia

Con un destello de luces y colores se presentó en la noche de este martes la agrupación británica Coldplay en el Estadio Olímpico de Santo Domingo.

El grupo de rock cantó todas las canciones de su más reciente albúm Music of the Spheres, además de otros clásicos que el público coreó en todo momento.

La sorpresa de la noche fue cuando Chris Martin, vocalista de la banda interpretó Bachata Rosa del dominicano Juan Luis Guerra.

Entre el repertorio de las canciones tocadas por Coldplay estan: Higher Power, Adventure of a Lifetime, Paradise, Charlie Brown, The Scientist, Viva la Vida.

Además Orphans, Let Somebody Go, Sparks, Yellow, Human Heart, People of the Pride, Clocks, Infinity Sign, Hymn for the weekend.

Asimismo Something Just Like This, My Universe, A Sky Full of Stars, Coloratura, Humankind, Fix You y Biutyful