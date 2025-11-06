La Junta de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) eligió al ingeniero Arturo del Villar como décimo rector de la universidad para el período 2025–2028.

La decisión fue adoptada tras un proceso de evaluación iniciado el 1 de julio, luego del fallecimiento del doctor Julio Sánchez Maríñez, quien ocupaba la rectoría.

Del Villar, hasta la fecha de su elección, se desempeñaba como vicerrector académico de la institución.

La presidenta de la Junta de Regentes, Rosalina Perdomo, informó que la elección se realizó con estricto cumplimiento de los estatutos y reglamentos institucionales, y destacó que el nuevo rector reafirma el compromiso del Intec con su Estrategia Institucional 2023–2028.

Perdomo expresó confianza en que, bajo el liderazgo de del Villar, "la Colmena continuará fortaleciendo su excelencia académica, su impacto social y su visión de futuro".

Del Villar asumirá el cargo tras su juramentación, mientras la maestra Alliet Ortega continuará como rectora interina.

Sobre del Villar

El nuevo rector es ingeniero industrial egresado del Intec y posee un MBA en Finanzas Corporativas por Georgia State University.

Además, cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas con concentración en Economía del Desarrollo por Oglethorpe University, una especialización en Negocios de Exportación e Importación en Mercer University, y una certificación en Investigación Operativa del Georgia Institute of Technology.

En su trayectoria dentro del Intec, ha sido decano del Área de Ingenierías (2015–2021) y vicerrector académico desde 2021.

También ha tenido experiencia internacional como vicepresidente de la Junta de Directores de Marriott International en Doral, Florida, y como fundador de Smart Grid Technologies, empresa de consultoría en el sector eléctrico con presencia en varios países de América.

La Junta de Regentes destacó su perfil académico y profesional como idóneo para conducir al Intec hacia una etapa centrada en la investigación, la innovación, la sostenibilidad, la vinculación con el entorno y la calidad académica.

