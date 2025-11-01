El presidente Luis Abinader apoyó la creación del Museo del Turismo Dominicano, propuesta que le ha presentado la Asociación Dominicana de Prensa Turística durante un encuentro en Palacio Nacional.

La licenciada Sarah Hernández encabezó la delegación con Consejo Directivo de Adompretur que se entrevistó con el mandatario en el Palacio Nacional.

Informó que se le entregó el proyecto preliminar del museo con el cual se homenajeará a los pioneros del turismo nacional y a quienes han contribuido a su desarrollo, además de proyectar la cultura dominicana, y será muestrario de los principales exponentes que la componen.

Todo museo nacional de turismo, de acuerdo con los lineamientos internacionales, tiene como objetivos: preservar la memoria histórica del turismo nacional, promover la identidad, el patrimonio cultural y natural, educar y sensibilizar al público sobre la historia, símbolos, hitos y personajes de la industria, fomentar el orgullo y la participación ciudadana, estimular la investigación y la innovación turística y difundir la imagen del país en el ámbito internacional.

Otros objetivos son: incorporar tecnologías y experiencias interactivas, promover el turismo sostenible y responsable, servir como plataforma cultural y educativa, desarrollar un plan de educación permanente mediante talleres, conferencias, exposiciones temporales y actividades que relacionen turismo con arte, arquitectura, gastronomía y música, e integrar redes de museos y entidades turísticas (OMT, UNESCO).

El presidente Abinader dispuso que una comisión de Adompretur se reúna con el director general de Museos, el antropólogo Carlos Andújar, a quien la entidad le ha invitado a un encuentro el próximo lunes tres de noviembre, a partir de lo cual una comisión especial dará seguimiento.

“Nos comprometimos con el presidente Abinader a respaldar toda iniciativa que impulse un turismo sostenible e inclusivo”, agregó la periodista abogada que lidera los periodistas de turismo de República Dominicana. El mandatario estuvo acompañado del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

La comitiva de ADOMPRETUR en Palacio Nacional estuvo integrada, además de su presidenta, por Millizen Uribe, vicepresidenta; Carmen Bretón, secretaria general; Rosa Lidia Lora, directora de Relaciones Públicas; Raysa Féliz, directora de Filiales; Ramón Chávez, director de Finanzas; Héctor Méndez, director de Capacitación; y Cristina Rosario, directora de Turismo y Cultura.

Durante el encuentro se entregó una placa de reconocimiento al mandatario por sus aportes al fortalecimiento del turismo dominicano y por el respaldo sostenido de su gestión al desarrollo del sector.

La reunión se hizo el pasado martes 28 de octubre, previo a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo Turístico (PEL 2025). Hernández agradeció la apertura del presidente Abinader y el reconocimiento al papel de la prensa turística en la consolidación de la marca país.

