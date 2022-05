Positividad COVID-19 en aumento, ¿volverán las restricciones?

Los niveles de positividad de la COVID-19 a nivel nacional han aumentado significativamente en el último mes, al pasar de un 3.92 por ciento a 4.57 por ciento, según los últimos nueve boletines del Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, y a pesar de este comportamiento, todavía el Gobierno no se ha pronunciado sobre la posibilidad de retomar las medidas preventivas eliminadas en febrero pasado, cuando el propio presidente Luis Abinader afirmó que República Dominicana había superado la pandemia.

Estas declaraciones fueron calificadas por el doctor Carlos Féliz Cuello, epidemiólogo salubrista, como desacertadas, al sostener que las autoridades suspender todas las restricciones que se habían aplicado hasta ese momento, sin siquiera cumplir con la meta de tener el 70 por ciento de la población vacunada contra el virus.

Doctor Carlos Féliz Cuello.

“Eso fue un error, a tal punto que a la mayoría no les importa andar sin mascarilla. Eso fue una decisión desatinada. En cuanto a las vacunas, el Gobierno asumió una actitud pasiva, no activa. No entendió que no solo porque no ha podido llegar a la meta, aunque sea de un 70 por ciento de la población vacunada, sino que como en el país hay una actitud de rechazo de un sector importante de la población, el Gobierno debió reforzar, estimular y mantener de manera constante las jornadas de vacunación”, dice.

Por el contrario, agrega el especialista, se han eliminado los puestos de vacunación y las campañas para motivar a la gente a vacunarse.

“Porque si el virus se controla con la vacuna y las mismas están disponibles, es ilógico que no se vacune. El esfuerzo del Gobierno para que la gente se vacune bajó. El casa por casa (vacunación en los hogares) eso no es verdad. El Gobierno ha sido incapaz de cumplir con su meta. Y lo más grande es que las vacunas que están en el país probablemente se le estén cumpliendo su tiempo de caducidad. Alrededor de casi 800 mil dosis de vacuna fueron eliminadas por caducidad”, indica el doctor.

¿Qué recomienda la Sociedad Dominicana de Infectología?

Sobre el mismo tema, la Sociedad Dominicana de Infectología ha hecho varias recomendaciones a las autoridades para evitar una oleada significativa de casos similar a la observada hace cinco meses, entre ellas retomar el uso de mascarilla en instituciones públicas y privadas, incluyendo centros educativos donde la entidad está recibiendo reportes frecuentes de contagio que están obligando a aislar a un gran número de estudiantes.

También, reforzar el programa de vacunación dado que la inmunización ha logrado reducir las complicaciones y mortalidad por COVID-19; detectar y reportar las variantes circulantes del virus; mantener el abastecimiento de los medicamentos utilizados en el tratamiento de los pacientes que lo requieran, tanto ambulatorios como hospitalizados e incluir aquellos aprobados para su uso en pacientes de alto riesgo que aún no están disponibles en el país.

Además, mantener medidas de aislamiento ante síntomas respiratorios para limitar la transmisión de SARS-CoV-2 y otros virus circulantes, así como, a buscar atención médica oportuna.

Al respecto, el doctor Féliz Cuello agrega que se debe retomar la estrategia de educación sobre el virus dirigida a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, universidades, iglesias y centros educativos.

“No bajo la creencia de que esto uno va a convivir con ello. Eso es mentira, eso es falso, porque todas las enfermedades que son prevenibles con vacunas en los países en que tienen posibilidad de acceso resuelven el problema”, indica el médico.

Sobre las provincias en que se han registrado un mayor porcentaje de positividad en los últimos dos días, el especialista mencionó a San Cristóbal, con un 50 por ciento; San Pedro de Macorís, también con un 50 por ciento; Hermanas Mirabal, igual con un 50 por ciento; La Vega, con un 29 por ciento; el Distrito Nacional con 13 por ciento; Puerto Plata, con 13 por ciento; Independencia, con 13 por ciento; Sánchez Ramírez, con cuatro por ciento; La Altagracia, con un dos por ciento, y Santiago, con un 3.84 por ciento