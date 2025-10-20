Centro Diagnóstico La Feria lanza operativo gratuito de detección temprana de cáncer de mama

El Centro Diagnóstico La Feria lanzó su tradicional operativo anual de detección temprana de cáncer de mama, ofreciendo sonografías mamarias gratuitas a mujeres de todo el Gran Santo Domingo.

Bajo la dirección de la doctora Amarilis Herrera, ex presidenta del Colegio Médico Dominicano (CMD), en conjunto con el doctor Héctor Aneudy Pérez Quiñones, encargado del Departamento de Sonografía del centro, estos operativos han beneficiado de forma especial mujeres residentes en sectores como Ensanche La Paz, Mata Hambre, General Antonio Duverge, Costa Brava, de la Carretera Mella y otros del Gran Santo Domingo.

“Este esfuerzo busca detectar de manera temprana lesiones sospechosas y referir oportunamente a las pacientes a centros especializados, contribuyendo así a salvar vidas y a reducir el impacto de esta enfermedad en la población”, explicó el doctor Pérez Quiñones, encargado del Departamento de Sonografía del centro.

El operativo cuenta con un equipo multidisciplinario bajo la coordinación del doctor Héctor Aneudy Pérez Quiñones (médico sonografista), conformado por Anny Arias (ginecóloga), Rossy Molina (médico familiar), Rosa Méndez (médico general), y otros miembros del staff médico de imágenes y del centro en general, quienes trabajan de manera conjunta para ofrecer un servicio integral, humano y enfocado en la detección oportuna.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El año pasado el centro benefició a más de 400 mujeres, muchas de las cuales recibieron seguimiento médico especializado gracias a la detección oportuna realizada durante estas jornadas. Este año, el centro espera superar esa cifra con una mayor cobertura comunitaria y jornadas extendidas.

El programa se realiza como parte del compromiso del Centro Diagnóstico La Feria con la salud preventiva, el acceso equitativo a servicios médicos y la concientización sobre el cáncer de mama, especialmente en comunidades donde muchas mujeres no cuentan con recursos económicos para realizarse estudios de imagen regularmente. Con esta iniciativa, el centro busca convertirse en punta de lanza en la detección temprana de cáncer de mama en el país, promoviendo un modelo de atención preventiva accesible y de alto impacto comunitario.

Las interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones del Centro Diagnóstico La Feria, ubicado en la Avenida Independencia, sector La Feria, Santo Domingo, o comunicarse al número de contacto oficial del centro.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más