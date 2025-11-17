La doctora Magda Sánchez, directora de gestión de redes de ARS Primera, destacó durante el evento de lanzamiento de Vera que la herramienta fortalecía la comunicación con los prestadores de servicios de salud.

La institución informó que Vera ofrecía atención personalizada y disponible 24/7 a través de WhatsApp.

ARS Primera explicó que los profesionales accedían mediante el chatbot a información sobre autorizaciones, coberturas y procesos administrativos.

La entidad señaló que Vera formaba parte de su estrategia de transformación digital desarrollada en los últimos meses.

La empresa indicó que ese ecosistema integraba el API PSS, la Gestión Ágil de Altas Médicas y la plataforma de e-Learning PSS.

La institución detalló que Vera brindaba atención inmediata, orientación sobre trámites y reducción de carga operativa.

La empresa afirmó que el lanzamiento se realizó en Punto y Corcho, el pasado jueves 13 de octubre, donde los invitados conocieron las funciones del chatbot.

