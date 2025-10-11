La Administradora de Riesgos de Salud (ARS) Primera promueve la salud integral y la prevención del cáncer de mama con su campaña “Ponte de Primera” y la experiencia de bienestar “Pausa Vital”, desarrolladas durante el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

La iniciativa busca incentivar el autocuidado consciente en un contexto donde el cáncer de mama continúa siendo una de las principales amenazas para la salud femenina a nivel mundial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2.3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con la enfermedad en 2022, y 670,000 fallecieron a causa de ella.

En República Dominicana, ese mismo año se registraron 3,412 nuevos casos y 1,577 muertes por cáncer de mama.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La doctora Magda Sánchez, directora de Gestión de Redes de ARS Primera, afirmó que “el autocuidado muchas veces se posterga, pero ponerse de primera y cuidar la salud puede marcar la diferencia. La prevención salva vidas”.

Como parte de la campaña, ARS Primera presentó “Pausa Vital”, una sesión privada de breathwork corporativo dirigida a medios de salud y prestadores aliados, enfocada en la reconexión cuerpo-mente y la promoción del bienestar integral.

“Para cuidar de otros, primero debemos cuidar de nosotros mismos. Con esta experiencia de respiración consciente reafirmamos la importancia de detenernos, reconectarnos y hacer de la prevención un compromiso compartido”, expresó Mayerlin Sosa, gerente senior de Experiencia del PSS.

Durante todo octubre, los afiliados podrán acceder a servicios especiales orientados a la detección temprana y el acompañamiento médico, fortaleciendo la educación preventiva en torno al cáncer de mama.

En 2024, más de 97,000 afiliadas accedieron a estudios de mama; y este año, la entidad busca realizar unas 1,500 mamografías adicionales para reducir la brecha en mujeres mayores de 40 años.

Con estas acciones, ARS Primera reafirma su compromiso con la salud preventiva, el bienestar integral y la calidad del servicio, consolidando su liderazgo en el acompañamiento a sus afiliados.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más