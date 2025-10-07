AFP Crecer y Seguros Crecer se movilizan contra el cáncer en la tercera edición de “Juntos para Crecer 5k y 10k”

Este domingo 5 de octubre, el Jardín Botánico Nacional fue escenario de una jornada llena de vida, propósito y solidaridad. Cientos de dominicanos se unieron a la tercera edición de la caminata y carrera benéfica “Juntos para Crecer 5k y 10k”, organizada por AFP Crecer y Seguros Crecer, con el objetivo de apoyar la labor de la Liga Dominicana Contra el Cáncer.

La caminata, que combinó deporte, bienestar y compromiso social, reunió a más de 2,000 participantes en una mañana marcada por la esperanza y el deseo común de aportar a una causa que toca a miles de familias. Este año, las empresas Crecer entregaron a la Liga Dominicana Contra el Cáncer la suma de RD$ 4,250,000, más del doble del último aporte, reafirmando su compromiso de seguir sumando a esta noble misión.

Durante el acto de apertura, Ingrid García, vicepresidenta de Gestión del Talento, Comunicaciones y Sostenibilidad de las empresas Crecer, expresó: “Hoy iniciamos esta jornada con el corazón lleno de propósito. Más que una carrera, será un acto de amor y esperanza para quienes enfrentan el cáncer. Gracias al Centro Financiero Crecer por hacer posible, año tras año, esta iniciativa que moviliza e inspira.”

De su lado, Nina D’ Agostini, gerente general de Seguros Crecer, destacó que "desde Seguros Crecer creen en la fuerza de las causas que nos unen más allá de cualquier diferencia. Cada paso y cada sonrisa de hoy son también un gesto de respaldo y valentía hacia quienes luchan la dura batalla contra el cáncer.”

Mientras que Rita Plá, gerente general de AFP Crecer, agradeció a todos los que hicieron posible que cada aporte llegue a la Liga Dominicana Contra el Cáncer, "sembrando esperanza para cientos de familias". "En AFP Crecer nos enorgullece construir, junto a ustedes, una cultura de prevención y cuidado que trasciende generaciones.”

Durante la caminata se utilizó el Dron de Transporte de Emergencia, una innovación de CrecerLab, que entró en acción por primera vez al responder con éxito a un caso real durante el evento. Su despliegue en el Jardín Botánico Nacional validó la efectividad del sistema en un entorno real y de alta concurrencia.

