La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) expresó su respaldo a la medida de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), y asumida por el pleno del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). que establece un nuevo esquema de cápita.

A juicio de la organización empresarial, la disposición es la más trascendental de mejora estructural desde la implementación del sistema de seguridad social en salud.

La entidad que agrupa a las principales ARS del país reconoció que esta decisión, fruto de un proceso de diálogo amplio con todos los sectores involucrados, representa un paso firme hacia un modelo más justo, sostenible y alineado con las necesidades reales de la población.

“Esta resolución es una medida correctiva, responsable y necesaria y que ha sido asumida con entereza por las autoridades y el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). La medida corrige distorsiones históricas y fortalece la viabilidad financiera del sistema”, indicó ADARS en un comunicado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

ADARS destacó que la medida no afecta a los afiliados ni requiere recursos adicionales y reiteró que no implica cambios en coberturas ni alteración de derechos adquiridos.

La asociación valoró el liderazgo de SISALRIL y demás autoridades en impulsar esta transformación, destacando la base técnica, legal e institucional que sustenta la medida. “Esto refuerza la transparencia, mejora la equidad y representa un nuevo estándar en la gestión del sistema”, puntualizó.

ADARS también reafirmó su compromiso con el bienestar de los afiliados y la construcción de un sistema de salud más justo y solidario. “Seguiremos trabajando junto a las autoridades, prestadores y actores del sector para asegurar una implementación efectiva que beneficie a toda la ciudadanía”.

Finalmente, la organización hizo un llamado a respaldar esta decisión como una oportunidad para fortalecer el modelo de salud, garantizar su sostenibilidad y avanzar hacia un sistema más moderno y centrado en el derecho a la salud de todos los dominicanos

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más