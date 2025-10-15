En Ucrania, varias personalidades controvertidas, entre ellas el alcalde de Odesa, Gennadi Trujanov, han sido despojadas de su nacionalidad ucraniana. El motivo es que también poseían un pasaporte ruso expedido mucho después del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania en 2014. Sin embargo, algunos han denunciado una instrumentalización política destinada a apartar a los opositores al presidente ucraniano.

Desde hacía años se sospechaba que Guennadi Trujanov, alcalde de Odesa, simpatizaba con Rusia y que había obtenido un pasaporte ruso a su nombre después de 2014, es decir, tras el inicio de la ocupación rusa de Crimea y el comienzo de la guerra en Ucrania entre Kiev y los separatistas prorrusos. Tras una petición popular lanzada el 13 de octubre y un decreto presidencial firmado a raíz de ella, ahora se le ha retirado la nacionalidad ucraniana, según precisa nuestra corresponsal en Kiev, Emmanuelle Chaze.

Varias investigaciones periodísticas y organismos de lucha contra la corrupción habían revelado la doble nacionalidad de Guennadi Trujanov, lo que no le impidió ser reelegido en dos ocasiones. El anuncio de la pérdida de su nacionalidad el martes 14 de octubre fue acogido positivamente por cientos de personas reunidas en Odesa para exigir también su dimisión. Sin embargo, otros denunciaron una instrumentalización política por parte de la administración presidencial.

Privado de su mandato de alcalde, habría apoyado a Kiev desde 2022

Guennadi Trujanov, ex diputado, es desde 2014 alcalde de Odesa, la tercera ciudad más grande de Ucrania y un importante puerto del mar Negro, en el sur del país. La retirada de su nacionalidad ucraniana debería privarle de facto de su mandato de alcalde. "Nunca he recibido un pasaporte de ciudadano ruso. Soy ciudadano ucraniano", respondió Gennadi Trujanov en un mensaje dirigido a los ciudadanos de Odesa. Aseguró que "seguirá ejerciendo las funciones de alcalde electo" mientras sea posible y prometió recurrir ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Anteriormente considerado un político con tendencias prorrusas, el alcalde dio un giro de 180 grados tras la invasión de Ucrania en 2022 y criticó públicamente a Moscú, al tiempo que se dedicó a defender Odesa y a ayudar al ejército ucraniano.

Por su parte, Volodimir Zelenski confirmó que establecería una administración militar en Odesa, que "merece una mejor protección y un mayor apoyo", ya que la ciudad portuaria es objeto de ataques rusos diarios.

Una fuente de la presidencia ucraniana indicó a la AFP que el bailarín de ballet Serguéi Polunin también había sido despojado de la nacionalidad ucraniana. El artista, que luce en el torso un gran tatuaje que representa al presidente Vladimir Putin, nació en el sur de Ucrania. Tiene la nacionalidad rusa desde 2018 y apoyó la invasión rusa en 2022. Ya en 2014, había aplaudido la anexión de Crimea por parte de Rusia, donde vivió y trabajó.

Según la fuente consultada por la AFP, el presidente Zelenski también ha privado de la nacionalidad ucraniana al ex diputado Oleg Tsariov, que se pasó al bando prorruso y fue víctima de un intento de asesinato en 2023.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más