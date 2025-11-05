La elección el martes 4 de noviembre de Zohran Mamdani tiene eco hasta en la India, país de origen de sus dos padres. El nuevo alcalde de Nueva York hizo un guiño a ello durante su discurso al invocar al líder indio Jawaharlal Nehru, lo que ha sido comentado por la prensa. En el país de sus antepasados, Zohran Mamdani genera fascinación y rechazo.

Al citar a Jawaharlal Nehru, el primer líder de la India tras su independencia en 1947, Zohran Mamdani insiste en la ruptura que supone su elección: “Pienso en las palabras de Nehru: ‘Rara vez ocurre en la historia que llegue un momento en el que pasamos de lo antiguo a lo nuevo, en el que una era llega a su fin y el alma de una nación largamente reprimida encuentra su voz’. Esta noche, hemos pasado de lo antiguo a lo nuevo”, exclamó Zohran Mamdani.

También es una referencia a sus orígenes, al igual que la canción de Bollywood que se reprodujo durante su fiesta de celebración. Sus dos padres nacieron en la India, luego pasaron por Uganda, donde se conocieron y donde nació Zohran Mamdani, antes de emigrar a Estados Unidos, informa nuestro corresponsal en Bangalore, Côme Bastin.

Leer tambiénImportante victoria electoral demócrata ante un Trump a la defensiva

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Un éxito que avergüenza a los partidarios de los nacionalistas hindúes

Estados Unidos es el principal destino de la diáspora india. Muchos indios se entusiasman con la trayectoria de este inmigrante procedente de sus filas y el alcalde más joven de la ciudad global en un siglo. El gobernante de Orissa, el estado donde nació su madre, lo felicitó públicamente este miércoles.

Los partidarios de los nacionalistas hindúes en el poder, por su parte, se sienten más avergonzados por el éxito de este político, que, aunque es de origen indio, es musulmán y de izquierda. Una diputada lo comparó con un pakistaní, para reducirlo a su religión. Zohran Mamdani, por su parte, criticó a finales de octubre a Narendra Modi, calificando su política de discriminatoria.

No es la primera vez que un candidato de origen indio acapara los titulares de la actualidad política en Estados Unidos. Kamala Harris, vicepresidenta y luego candidata demócrata a la presidencia en 2024, es de origen jamaicano, pero también indio. El pueblo de su abuelo, en Tamil Nadu, fue muy visitado por los periodistas durante la “Kamala manía”.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más