Venezuela informó un patrullaje con drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales, cuando Estados Unidos anunció un despliegue militar en el Caribe en contra el narcotráfico.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció el despliegue operacional de 15.000 soldados y equipos militares, principalmente en los estados Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia. Padrino destacó que este despliegue está destinado a reforzar la operación relámpago que desde inicios del año fue activada, afirmando que sería para combatir bandas terroristas y de narcotráfico en la frontera con Colombia. No obstante, el General en jefe destacó que las operaciones incluirán también las aguas territoriales hacia el Caribe.

“Aquí vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones, patrullas navales en el Lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales”, dijo.

El anuncio del ministro de Defensa venezolano ocurre luego de que Estados Unidos activó en el Caribe una extensa operación antinarcóticos con el despliegue de más de 4.000 efectivos y varios buques armados, además de aeronaves de patrullaje en Caracas.

El presidente Nicolás Maduro ha denunciado que Estados Unidos ha emprendido una escalada de amenazas a la soberanía de Venezuela. El gobernante venezolano ha sido señalado por Washington como jefe de una organización narcotraficante desde Caracas.

