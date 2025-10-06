La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya se había visto amenazada por una primera moción en julio. Tres meses después, y esto es algo sin precedentes, se enfrenta a dos mociones de censura por los mismos motivos. El grupo de los Patriotas, de extrema derecha, y el de La Izquierda presentarán su texto ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El escenario ya es bien conocido, según informa nuestro enviado especial en Estrasburgo, Julien Chavanne. Al igual que en julio pasado, Ursula von der Leyen hará su entrada en el Parlamento con fuerza, rodeada de todos sus comisarios, a quienes se les ha pedido que se mantengan unidos en torno a su jefa. Dos diputados franceses se enfrentarán a ella. Por la extrema derecha, Jordan Bardella, del RN (Agrupación Nacional). Por el otro lado, Manon Aubry, de La Francia Insumisa, de extrema izquierda. El acuerdo comercial con Mercosur, los aranceles estadounidenses y la guerra en Gaza: esto es lo que ambos grupos reprochan a la presidenta de la Comisión Europea.

Los diputados votarán el jueves 9 de octubre. Pero no hay suspense: las mociones serán rechazadas. La cuestión no es esa. La presidenta de la Comisión Europea, cada vez más debilitada, lucha ahora en cada nuevo texto para salvar su puesto, tiene que negociar constantemente para mantener su plataforma. Y el próximo presupuesto será una verdadera prueba.

La moción presentada por La Izquierda —una novedad— también muestra que la rebelión se extiende: una parte de los Verdes debería votarla. Presentar una moción se está convirtiendo en una rutina en un Parlamento Europeo fragmentado e inestable.

Hasta la fecha, el Parlamento Europeo nunca ha derrocado a una Comisión. Sin embargo, hubo un caso particular en 1999: ante una votación que tenía perdida de antemano, la Comisión Europea de entonces, presidida por el luxemburgués Jacques Santer, dimitió tras un informe condenatorio sobre su “grave responsabilidad” en casos de fraude.

