Hamás ha anunciado que comenzará a liberar a los rehenes israelíes en Gaza el lunes por la mañana, tal y como estaba previsto, antes de la «cumbre de paz» presidida por los presidentes egipcio, Abdel Fattah al Sisi, y estadounidense, Donald Trump, el lunes por la tarde en Sharm el-Sheij, en presencia de los líderes de más de 20 países y del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Hamás anunció que comenzará a liberar a los rehenes israelíes en Gaza el lunes por la mañana. La liberación está prevista antes de la “cumbre de paz” el lunes por la tarde en Sharm el Sheij, en la que participan líderes de más de 20 países y del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Israel todavía no confirma si asistirá.

La cumbre tiene como objetivo hablar sobre la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Una cumbre que copresiden el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo egipcio Abdelfatah al Sisi en Sharm el Sheij, la reunión coincide

El presidente francés Emmanuel Macron viajará el lunes a Egipto para abordar con otros asistentes "las próximas etapas de aplicación del plan de paz", informó el sábado la presidencia francesa. También participarán el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta del Consejo italiano, Giorgia Meloni.

Según el acuerdo de alto el fuego, alcanzado en Egipto y que fue elaborado a partir de un plan de 20 puntos planteados por el presidente estadounidense, Donald Trump, establece la excarcelación de 250 presos palestinos, incluidos algunos que cumplen cadenas perpetuas por ataques mortales. Por su parte, Hamás tiene hasta el lunes para liberar a los 48 rehenes israelíes que siguen en Gaza, algunos vivos y otros fallecidos en cautiverio.

Otros 1.700 palestinos, detenidos por el ejército israelí durante operaciones militares en Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, también serán liberados como parte del acuerdo de alto el fuego.

El presidente estadounidense anunció que se entrevistará con "muchos dirigentes" en Egipto el lunes para discutir sobre el futuro de Gaza, devastada por más de dos años de guerra.

Con Estados Unidos y Catar, Egipto desempeñó un papel determinante en las negociaciones que condujeron al acuerdo de cese el fuego. (AFP)

