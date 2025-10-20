Una falla en Amazon Web Services, un servicio de alojamiento de datos en nube de Amazon, ha provocado errores en el funcionamiento de plataformas como AirBnB, juegos como Fortnite y servicios digitales de bacos como Lloyds. Los responsables del gigante de las ventas en líena aseguran que su funcionamiento está restablecido en su mayoría.

Numerosas páginas webs, videojuegos en línea y aplicaciones estuvieron inaccesibles durante horas esta mañana, debido a un problema en Amazon Web Services, plataforma que suministra a empresas servicios como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial en la nube.

La lista de afectados es larga, muchos de ellos además de cierta notoriedad, como la plataforma de alquiler de vivviendas AirBnB, el juego en línea Fortnite, el motor de búsqueda con Inteligencia Artificial Perplexity o la red social Snapchat.

La avería, que también impactó en servicios propios de Amazon, como su plataforma de vídeo Prime, tuvo lugar -según las informaciones disponible- en Estados Unidos, especificamente en Virginia, considerada la capital mundial de los centros de datos.

El problema comenzó a ser detectado por usuarios durante la mañana europea, la noche aún en Estados Unidos. A media jornada la situación comenzó a restablecerse y responsables de Amazon Web Services, el problema ya está resuelto, aunque no hay que descartar que aún haya ralentizaciones en el sistema.

La falla "pone de manifiesto los retos que plantea la dependencia" de proveedores de servicios con sede en el extranjero, como Amazon, Microsoft o Alphabet, que concentran una parte importante de los clientes en todo el mundo y cuyos servicios se contratan "con el fin de ahorrar", según Junade Ali, experto en ciberseguridad de la IET, Institution of Engineering and Technology, del Reino Unido.

