El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, presiden hoy en París una reunión de la llamada coalición de voluntarios, en la que también estará el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski. Participan también una treintena de paises, entre ellos Japón, Canada y Australia, todos ellos con el obejtivo de obtener el apoyo de Estados Unidos una vez que llegue el fin de la guerra con Rusia.

En esta cumbre participan unos 35 líderes, principalmente europeos, algunos presentes en el Elíseo y otros por videoconferencia. Si bien el objetivo de estas garantías de seguridad es claro, disuadir a Moscú de volver a atacar Ucrania tras la firma de un alto el fuego o un acuerdo de paz, sus modalidades no son claras, pero se espera que incluyan el despliegue de tropas europeas en Ucrania, entrenamiento y apoyo.

Aunque Donald Trump ha descartado el envío de tropas estadounidenses sobre el terreno, la coalición de voluntarios cuenta, en cambio, con una red de seguridad estadounidense que podría adoptar diversas formas, desde el apoyo en materia de inteligencia hasta el apoyo logístico.

Sin embargo, creen que no es suficiente y pretenden crear una fuerza multinacional que requiere un apoyo estadounidense creíble. Por ello intentarán convercer al presidente estadounidense en una llamada que tendrán con él este mismo jueves.

Rechazo de Rusia

Vladímir Putin declaró que verá cómo se desarrolla la situación, pero que está dispuesto a "resolver" sus objetivos "por la vía militar". Rusia insiste en que no aceptará "ninguna intervención extranjera, sea cual sea su forma".

No obstante Mark Rutte, secretario general de la OTAN, respondió que un despliegue de tropas extranjeras en Ucrania no compete al Kremlin: "¿Por qué nos interesa lo que Rusia opina sobre las tropas en Ucrania? Es un país soberano. No les corresponde decidir. Estoy realmente sorprendido. Rusia no tiene nada que ver con esto".

Ucrania quiere formar parte de la OTAN, una línea roja para Rusia que quiere que Kiev desista de formar parte de esta alianza atlántica militar al considerarla un amenaza para su país.

