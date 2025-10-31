En Ucrania, la ciudad de Pokrovsk, en la región de Donetsk, es el epicentro de los combates, ya que la ofensiva rusa se intensificó allí en los últimos días y que las tropas de Moscú cuentan con superioridad numérica.

Por Emmanuelle Chaze, desde Járkiv para RFI

Los rusos llegaron a las puertas de Pokrovsk hace más de un año; llevaron a cabo incursiones repetidas en el centro de la ciudad desde este verano. Hasta ahora, el ejército ucraniano eliminó esa amenaza, pero en los últimos días la situación parece haberse degradado.

Solo en la jornada del jueves, se produjeron cerca de cincuenta asaltos rusos en el sector. Kiev admite que sus tropas combaten en la ciudad en una proporción de ocho contra uno, y del lado ruso se cometieron atrocidades contra los civiles que aún permanecen allí, como lo muestran videos grabados desde drones, que dan cuenta de cadáveres de civiles ucranianos, asesinados en plena calle.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Leer tambiénEn el cielo ruso de Belgorod, en la frontera con Ucrania, la guerra de los drones

Según el ejército ucraniano, habría más de doscientos soldados rusos en la ciudad y Rusia habría reunido 11.000 hombres en los alrededores; los combates son por tanto encarnizados por la defensa de esta ciudad clave del Donbás, que en otro tiempo fue un centro logístico importante de la defensa ucraniana en la región.

Este asalto continuo sobre Pokrovsk y sobre la ciudad vecina de Mirnogrado amenaza con cortar a las tropas ucranianas de sus vías de abastecimiento, pero por ahora Kiev impide el cerco completo de la ciudad.

El presidente ruso Volodimir Zelenski reconoció por su parte que las fuerzas rusas se han afianzado en la ciudad de Pokrovsk, un antiguo centro ferroviario que Moscú pasó un año intentando tomar.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más