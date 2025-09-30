El primer ministro nacionalista Viktor Orbán es conocido por su cercanía con Moscú: se niega a ayudar militarmente a Kiev y bloquea regularmente las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. La tensión entre ambos países aumenta con el sobrevuelo del territorio ucraniano por drones húngaros.

Por Florence La Bruyère, corresponsal de RFI en Budapest

Según el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, hace tres días un dron de reconocimiento húngaro entró en el espacio aéreo ucraniano. Ambos países son vecinos: Hungría comparte 140 km de frontera con Ucrania. Según el presidente Zelenski, el dron húngaro sobrevoló instalaciones industriales en la región ucraniana de Transcarpacia.

Enfrentamiento diplomático entre Kiev y Budapest

Ante esta acusación de Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro negó los hechos. Pero su homólogo ucraniano respondió mostrando un mapa en el que se ve claramente el dron húngaro en el cielo ucraniano. Y Andri Sybiha, jefe de la diplomacia ucraniana, subrayó: “Nuestras fuerzas armadas han reunido todas las pruebas necesarias y seguimos esperando que Hungría explique qué hacía ese objeto en nuestro espacio aéreo”.

El lunes 29 de septiembre, en un podcast dirigido a sus votantes, Viktor Orbán declaró: “Admitamos que algunos drones húngaros cruzaron la frontera. ¿Y qué? “. Así pues, Orbán no negó el incidente, pero lo minimizó. E incluso añadió: “Ucrania no es un país independiente y soberano, somos nosotros quienes lo mantenemos a flote, por lo que no debería comportarse como si fuera independiente”. No es la primera vez que el primer ministro húngaro cuestiona la soberanía de Ucrania. Orbán ya ha descrito a Ucrania como un vasallo de Rusia, como si quisiera dar la razón a Vladimir Putin.

Antecedentes de espionaje relacionados con la minoría húngara en Ucrania

No se sabe si se trata de un error de programación del dron o si es intencionado. Pero el pasado mes de mayo, las autoridades ucranianas detuvieron a dos espías en su territorio, dos ucranianos pertenecientes a la minoría húngara de Ucrania. Según Kiev, habían sido reclutados por los servicios secretos húngaros para recopilar información sobre las bases militares y los sistemas de defensa antiaérea en el suroeste de Ucrania, cerca de la frontera con Hungría.

El pasado 21 de agosto, Rusia bombardeó por primera vez una fábrica de electrónica en esa misma región del suroeste de Ucrania. La oposición húngara y analistas independientes se preguntaron inmediatamente si el Gobierno de Viktor Orbán estaba espiando a Ucrania para proporcionar información militar a Rusia. Una pregunta grave, a la que, por el momento, nadie puede responder con certeza.

