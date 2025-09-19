En Turquía se multiplican las detenciones entre las filas del principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Tras su histórica victoria en las elecciones municipales de 2024, la formación denuncia “operaciones políticas” destinadas a apartar a sus figuras emergentes, entre ellas Ekrem Imamoglu, y a debilitar cualquier perspectiva de cambio. Un pulso que, según sus dirigentes, pone en juego mucho más que el futuro del partido: el de la democracia turca.

Por Anne Andlauer, corresponsal de RFI en Ankara

Aunque las primeras detenciones en las filas del CHP se remontan al otoño de 2024, fue a principios de año cuando realmente comenzaron las operaciones. Un patrón que se repite casi cada semana: la detención de un alcalde del CHP y de decenas de sus colaboradores por acusaciones de corrupción. Estas detenciones suelen ir seguidas del encarcelamiento del alcalde y su destitución.

La detención más comentada sigue siendo la del 19 de marzo de 2025, hace exactamente seis meses: Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul desde 2019. Un terremoto político: “¡Es un golpe de Estado!”, protestan en Turquía. Imamoglu no sólo era el alcalde de la ciudad más grande de Turquía, sino también uno de los políticos más populares del país y el candidato designado por el CHP para las elecciones presidenciales de 2028.

Ekrem Imamoglu ya había sido condenado en primera instancia a finales de 2022 a una pena de prisión e inhabilitación por “insultos”. Pero esta vez, el caso tiene una magnitud completamente diferente. Se lo acusa de estar al frente de una “organización criminal” y de una red de corrupción: manipulación de licitaciones, extorsión, malversación de fondos en el ayuntamiento metropolitano de Estambul y en los distritos controlados por el CHP. La acusación aún no se ha hecho pública, pero el fiscal general de Estambul, nombrado en octubre de 2024, ya habla del “caso de corrupción del siglo”.

