En un histórico discurso este lunes ante el Parlamento israelí en Jerusalén, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “la elección para los palestinos no puede ser más clara: es su oportunidad de alejarse para siempre de la vía del terrorismo y la violencia”.

El expresidente estadounidense Donald Trump celebró este lunes el fin de un “largo calvario” para israelíes y palestinos, tras el regreso a Israel de los últimos 20 rehenes vivos liberados por el movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza, como parte de un acuerdo que incluye la liberación de prisioneros palestinos.

Durante una visita relámpago a Israel, Trump fue ovacionado en la Knesset, el Parlamento israelí, donde se congratuló por lo que calificó como un “triunfo increíble para Israel y para el mundo”. El exmandatario es el impulsor del plan que busca poner fin a dos años de guerra en Gaza.

"Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido un país en guerra y ha sufrido dificultades que sólo puede soportar un pueblo orgulloso y fiel. Hace años que muchas familias de esta tierra no han tenido un solo día de auténtica paz", añadió el mandatario.

Este lunes por la mañana, en Gaza, un primer grupo de siete rehenes y luego otro de trece fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyos vehículos se dirigieron a Israel bajo la vigilancia de hombres armados con uniforme negro del Hamas. No se difundieron imágenes de las liberaciones.

Ante el Parlamento israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu elogió a Donald Trump como "el mejor amigo que Israel haya tenido en la Casa Blanca" y dijo vislumbrar, gracias a él, la posibilidad de concluir rápidamente nuevos tratados de paz entre Israel y países árabes.

Trump calificó el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, en vigor desde el viernes, como un "triunfo increíble para Israel y el mundo", y agradeció la mediación de varios países árabes que permitió su consecución. Según dijo, el pacto entre el Estado hebreo y el movimiento islamista Hamás "no es solo el fin de una guerra, sino el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio".

"Sería grandioso un acuerdo de paz con los iraníes"

El presidente estadounidense expresó además su disposición a alcanzar un acuerdo de paz con Teherán y aseguró que está listo para hacerlo "cuando los iraníes lo estén". Recordó los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares clave en la República Islámica a principios de este año: "Encajaron un gran golpe, ¿no? Lo recibieron por un lado, por el otro… y ¿saben qué? Sería grandioso si pudiéramos lograr un acuerdo de paz con ellos".

"¿Estarían contentos con eso? Sería agradable, creo. Porque creo que ellos lo quieren", concluyó Trump, dirigiéndose a los diputados israelíes. "Estamos listos cuando ustedes lo estén", lanzó en alusión a Irán.

