El presidente Trump, dijo el domingo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, 'está loco', tras un ataque masivo de drones de Moscú sobre Ucrania. El mandatario también criticó a Zelenski estimando que 'no le hace ningún favor a su país al hablar de la manera en que lo hace'.

Los nuevos ataques aéreos rusos contra Ucrania dejaron al menos 13 muertos, mientras que en Moscú drones ucranianos provocaron el cierre temporal de aeropuertos.

"Siempre he tenido una buena relación con Vladimir Putin, pero algo le ha ocurrido. Se ha vuelto completamente loco", escribió Trump el domingo en su red Truth social.

"Siempre dije que él quiere toda Ucrania, no solamente un pedazo, pero si lo intenta, llevará a Rusia a la perdición", añadió.

Trump ha expresado antes admiración por Putin, pero en las últimas semanas su frustración es evidente con la posición de Moscú en las negociaciones para una tregua con Kiev, que están en punto muerto.

Más temprano el domingo, Trump dijo que no está "nada contento" con Putin y que consideraba "absolutamente" nuevas sanciones contra Rusia.

"Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente, no me gusta esto en absoluto", agregó.

Trump critica a Zelenski

El mandatario también criticó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al estimar que "no le hace ningún favor a su país al hablar de la manera en que lo hace".

"Todo lo que sale de su boca provoca problemas. No me gusta, sería mejor que pare", insistió.

El mandatario ucraniano había dicho el domingo más temprano que "sin una presión realmente fuerte sobre los dirigentes rusos, esta brutalidad no puede detenerse. Las sanciones ciertamente ayudarán".

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, también condenó los ataques.

"Putin no quiere la paz, él quiere seguir en la guerra y nosotros no deberíamos permitírselo", agregó, y anticipó que por esa razón se aprobarán "más sanciones a nivel europeo".

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, pidió ejercer "la mayor presión internacional" sobre Rusia.

Noche de terror

Los servicios de emergencias describieron el domingo una "noche de terror en la región de Kiev", en un mensaje en Telegram.

Esta fue la segunda noche consecutiva de ataques de envergadura dirigidos principalmente a la capital ucraniana.

La fuerza aérea de Ucrania afirmó el domingo que derribó 45 misiles y 266 drones rusos durante esta nueva ola de bombardeos nocturnos.

Yuriy Ignat, portavoz de esa fuerza, indicó que Rusia lanzó 298 drones, lo que constituye "la mayor cifra" en el curso de la guerra.

Los servicios de rescate en Kiev informaron de tres menores, de 8, 12 y 17 años, que perdieron la vida en un bombardeo ruso en la región de Jytomir (noroeste).

También informaron de dos personas muertas en la región de Mykolaiv, tras un ataque con un dron.

Cuatro personas murieron y cinco resultaron heridas en ataques rusos en la región occidental ucraniana de Jmelnitski, informó la misma fuente.

"Vimos que toda la calle estaba en llamas", dijo a la AFP Tetiana Yankovska, una jubilada de 65 años que sobrevivió a un ataque en el pueblo de Markhalivka, al suroeste de Kiev.

En la noche del domingo al lunes, las autoridades ucranianas informaron de dos heridos más, una mujer de 60 años y un hombre de 52, en un "ataque ruso" en la región de Zaporiyia, así como ataques en Jmelnitski (oeste) y "poderosas explosiones" en la ciudad de Járkov (noreste).

