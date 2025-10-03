El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este 3 de octubre un ultimátum al grupo palestino Hamás para que acepte su acuerdo de paz en Gaza antes de las 22 GMT del domingo o enfrentará "el infierno total".

Hamás tiene hasta el "domingo por la noche a las SEIS (6) P.M., hora de Washington, D.C.", publicó Donald Trump en su plataforma Truth Social. "Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás", precisó.

La mayoría de los combatientes de Hamás "están rodeados y atrapados militarmente, esperando solo mi orden para que sus vidas sean destruidas rápidamente. En cuanto al resto, sabemos dónde están y quiénes son, y serán buscados y asesinados", afirmó.

"Pido a todos los palestinos inocentes que abandonen inmediatamente esta zona, donde podría haber una gran cantidad de muertes, y se dirijan a zonas más seguras de Gaza. Todos serán bien atendidos por quienes están listos para ayudar. ¡Afortunadamente para Hamás, tendrán una última oportunidad!", aseguró también, sin especificar a qué zona se refiere.

Desarme de Hamás y retirada gradual de Israel

La propuesta de paz de Trump, tras casi dos años de devastadores ataques israelíes contra Gaza, fue respaldada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pero hasta ahora no ha sido aceptada por Hamás.

El plan contempla, entre otros puntos, un alto el fuego, la liberación de los rehenes en poder del grupo palestino en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual de Israel de Gaza.

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023 con el asalto sin precedentes de Hamás en el sur de Israel, que resultó en la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de AFP en base a datos oficiales israelíes. La ofensiva de represalia israelí mató al menos a 66.225 personas, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables.

