Continúa escalando la tensión entre Washington y Bogotá, luego de las graves advertencias del presidente Donald Trump para la economía colombiana. Se espera que este lunes 20 de octubre el mandatario de Estados Unidos anuncie nuevos aranceles para Colombia, lo que supondría un severo golpe para la economía de este país.

Con nuestra corresponsal en Bogotá, Diana Jallón.

Estados Unidos planea aplicar importantes aranceles a los productos colombianos. Así lo confirmó Donald Trump, asegurando que la declaración oficial ocurrirá este lunes.

Un anuncio que tendrá lugar luego de haber ordenado este fin de semana suspender la ayuda financiera para Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

La decisión de Trump de suspender dicha ayuda implica un golpe a las finanzas públicas del país suramericano y a las operaciones de las fuerzas militares, que dependen en su mayoría de los recursos estadounidenses.

Trump también acusó a Gustavo Petro de ser “líder narcotraficante” y una persona con problemas mentales. Advirtió al gobierno de Colombia que si no pone fin a lo que considera “campos de exterminio” causados por la producción de drogas, “EE. UU. los cerrará y no de una manera muy amigable”, según las propias palabras del presidente Trump.

Por su parte el presidente de Colombia criticó el tono del mandatario estadounidense asegurando en sus redes sociales que "jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos” y nunca le ha faltado al respeto.

Washington aplica desde abril una base arancelaria del 10% a Colombia, igual que a la mayoría de los países latinoamericanos.

