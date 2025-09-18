El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que designará como "una organización terrorista" a Antifa, una red difusa de activistas de izquierda radical que se definen de antifascistas. El presidente estadounidense ya amenazó con implementar esta medida durante su primer mandato.

Trump ha culpado durante años a Antifa de diversas acciones violentas, desde enfrentamientos con la policía hasta de estar detrás de la asonada contra el Capitolio del 6 de enero de 2021, cuyo objetivo era bloquear la certificación de la victoria electoral de su rival, el demócrata Joe Biden.

"Me complace informar a nuestros numerosos patriotas estadounidenses que voy a designar a ANTIFA" como "organización terrorista importante", declaró en su cuenta de Truth Social.

El mandatario calificó a ese movimiento como un "desastre" y una organización enferma, peligrosa, radical de izquierda".

Un análisis del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos realizado en 2020 señaló que Antifa no tiene un líder ni una organización a nivel nacional y parece estar formada por "grupos e individuos independientes, radicales y con ideas afines".

Trump amenazó con imponer esta designación el lunes después de que un alto funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, prometió que el gobierno desmantelará un supuesto "gran movimiento terrorista interno" que vinculó con el asesinato del activista de ultra derecha Charlie Kirk.

Trump informó que también va a recomendar encarecidamente que quienes financien a Antifa "sean investigados".

La Casa Blanca no ha precisado todavía cómo podría implementarse esta designación.

La aplicación de la ley federal en Estados Unidos incluye la lucha contra el terrorismo interno en sus competencias, pero Estados Unidos no tiene una lista de "organizaciones terroristas internas".

El nombre de Antifa tiene sus raíces en los grupos socialistas de Alemania en 1930 que se oponían a Hitler. Tiene un historial de enfrentamientos con grupos de derecha y de participación en actos de desobediencia civil.

Sus miembros, a menudo vestidos completamente de negro, protestan contra el racismo, los valores de extrema derecha y lo que ellos consideran como fascismo, y afirman que las tácticas violentas a veces están justificadas como defensa propia.

