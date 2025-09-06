La Comisión anunció el viernes su decisión de multar al gigante tecnológico con casi 3.000 millones de euros por abuso de posición dominante en la publicidad online.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la multa impuesta por la Comisión Europea a Google y amenazó con responder con sanciones comerciales si no revoca la medida. "Europa atacó hoy a otra gran empresa estadounidense, Google", protestó Trump en su red social Truth Social, donde afirmó que si la Unión Europea no revierte las multas "injustas" impuestas a Google y también a Apple, se "verá obligado" a activar un mecanismo punitivo de aranceles aduaneros.

La intervención de Trump se produjo un día después de recibir a ejecutivos de gigantes tecnológicos en una cena de gala en la Casa Blanca, entre ellos el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y al cofundador del grupo, Sergey Brin. "Europa (…) ha robado un dinero que de otro modo iría a inversiones y empleos en Estados Unidos", añadió Trump.

La Comisión Europea impuso una multa de 2.950 millones de euros al gigante estadounidense tras considerar que había abusado de su posición dominante en el sector de la publicidad online.

Esta sanción conocida como Adtech, que Google anunció inmediatamente que iba a impugnar, era muy esperada. La Comisión había amenazado en 2023 con exigir la escisión de parte de las actividades del grupo en este ámbito, algo que finalmente no ha decidido hacer por el momento.

En una declaración a la agencia AFP, Google criticó la sanción de la Comisión. "Nos impone una multa injustificada y cambios que afectarán a miles de empresas europeas, ya que les resultará más difícil ganar dinero", declaró Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de Google encargada de asuntos regulatorios.

Es la tercera multa impuesta esta semana a Google. El grupo fue condenado el miércoles en Estados Unidos a pagar 425,7 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a casi 100 millones de usuarios por violar su privacidad, según la decisión de un jurado de un tribunal federal de San Francisco. El jueves, recibió otrq multa récord de 325 millones de euros impuesta por la autoridad francesa de control de la privacidad por incumplimientos en materia de privacidad y cookies.

En 2016 Bruselas ya ordenó a Apple pagar impuestos atrasados a Irlanda por un total de 13.000 millones de euros más intereses.

