Esta tormenta tropical formada en el Caribe se intensificará hasta convertirse en huracán este sábado, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, después de que las fuertes lluvias y un deslizamiento de tierra causaran la muerte de tres personas en Haití.

Melissa está clasificada como tormenta tropical, pero "se espera que comience a intensificarse rápidamente", según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes con sede en Estados Unidos.

La agencia meteorológica aseguró que la tormenta se convertirá en huracán y en un huracán importante el domingo".

Se espera que el centro de la tormenta "se desplace cerca o sobre Jamaica durante el fin de semana y a principios de la próxima semana", añadió.

Melissa, que se mueve lentamente, se encontraba sobre el centro del mar Caribe antes del amanecer del sábado, con vientos máximos sostenidos de cerca de 110 kilómetros por hora.

En Haití, la agencia de protección civil indicó que dos personas murieron y otra resultó herida el jueves, cuando la tormenta provocó un deslizamiento de tierra en el oeste del país. A principios de la semana, otra persona murió esta semana por la caída de un árbol en medio de las lluvias torrenciales, según la agencia.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió de "inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y potencialmente mortales" en algunas zonas de Jamaica y el sur de Haití y la República Dominicana.

También se espera que la tormenta traiga fuertes lluvias al sureste de Cuba.

