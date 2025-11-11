Tras pasar por Filipinas, donde ha causado al menos 18 muertos y ha provocado la evacuación de más de un millón de personas, el tifón Fung-wong se aproxima a Taiwán. Se espera que toque tierra durante la jornada del miércoles 12 de noviembre. En la isla, los habitantes se preparan para lluvias torrenciales.

Las condiciones meteorológicas aún son razonables, pero esta taiwanesa ya se prepara para tener que quedarse en casa todo el miércoles y hace la compra por si acaso: “He comprado más de lo habitual por miedo a quedarme sin provisiones. Sobre todo, fruta y verdura. Es posible que algunas tiendas permanezcan abiertas, pero los que somos mayores evitamos salir. Los tifones son bastante peligrosos, tenemos miedo de sufrir lesiones”, explica a nuestro corresponsal en Taipéi, Jules Blois.

Después de azotar con fuerza las costas filipinas, el tifón se ha debilitado y se espera que choque con las altas montañas de la isla, que actúan como barrera protectora. Pero lo que le preocupa son las fuertes lluvias que se avecinan: “El tifón ya se ha debilitado. Pero lo que más tememos no es el viento, sino la lluvia. Las previsiones ya han anunciado que los vientos serán moderados, pero que lloverá mucho”. La tormenta que se aproxima intensifica el monzón del noreste, provocando fuertes lluvias.

Tres mil personas ya han sido evacuadas de las regiones montañosas. En Taipéi, los comerciantes se preparan para cerrar al día siguiente, como la propietaria de un pequeño restaurante: “Si llueve demasiado, no abriremos. Hoy todavía va bien, hay gente. Pero si es un día festivo, no habrá nadie. Para el comercio, es un problema. ¡Espero que no dure demasiado!”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La decisión de suspender o no las clases y cerrar las oficinas el miércoles en función de la evolución del tifón es muy esperada por la población, en un país que solo cuenta con 16 días festivos al año. Las autoridades locales tomarán su decisión por la tarde. Pero en varios condados, las escuelas y las oficinas ya han cerrado este martes.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más