En Tailandia, el veredicto era muy esperado: acusado de lesa majestad, un delito castigado con entre tres y quince años de prisión, el ex primer ministro Thaksin Shinawatra ha sido absuelto, según declaró su abogado el viernes 22 de agosto. Un alivio para sus seguidores, pero sus problemas judiciales están lejos de haber terminado.

Con nuestro corresponsal en Bangkok, Valentin Cebron

Salió del tribunal con una amplia sonrisa: absuelto, Thaksin Shinawatra, figura política imprescindible desde hace 20 años, se libra por ahora de la cárcel. Estaba acusado de faltar al respeto a la monarquía durante una entrevista concedida a un medio de comunicación coreano en 2015.

“El tribunal ha desestimado los cargos contra Thaksin, al considerar que las pruebas presentadas eran insuficientes”, declaró su abogado Winyat Chatmontree el viernes 22 de agosto.

Derrocado por un golpe de Estado en 2006 y exiliado durante años para eludir condenas por corrupción, el ex primer ministro, de 76 años, regresó a Tailandia hace apenas dos años.

Pero aún no está completamente libre de sospecha. A principios de septiembre, la justicia debe pronunciarse sobre otro caso: Thaksin está acusado de simular problemas de salud para obtener un trato de favor y evitar la cárcel a su regreso en 2023.

Y el 29 de agosto, el Tribunal Constitucional podría destituir a su hija, la actual primera ministra Paetongtarn Shinawatra, acusada de faltas éticas tras un escándalo telefónico.

Por lo tanto, las próximas semanas serán decisivas para el futuro del clan Shinawatra.

