Un ataque contra un autobús que circulaba por el este de Siria causó la muerte, el jueves 16 de octubre, de cinco empleados del Ministerio de Defensa, según informó un responsable del ministerio. “Un artefacto explosivo estalló al paso de un autobús que transportaba a guardias de una instalación petrolera afiliada al Ministerio de Defensa, matando a cinco de ellos e hiriendo a otras trece personas, entre ellas civiles”, indicó esta fuente, que pidió permanecer en el anonimato.

En mayo de 2015, el grupo Estado Islámico (EI) controlaba la mitad de Siria. Derrotados en 2019 por las fuerzas kurdas sirias con la ayuda de una coalición internacional, los yihadistas no han desaparecido por completo.

Hoy en día, la organización terrorista mantiene células durmientes en las zonas desérticas y sigue llevando a cabo ataques. Estos ataques son menos frecuentes desde que las fuerzas islamistas lideradas por Ahmed al-Sharaa derrocaron a Bashar al-Asad en diciembre de 2024.

El pasado mes de mayo, el EI reivindicó su primer atentado contra el nuevo poder sirio. Un miembro del ejército perdió la vida. Al mes siguiente, las autoridades acusaron inicialmente al Estado Islámico de ser el autor de un atentado en una iglesia ortodoxa de Damasco, que causó 25 muertos y más de 60 heridos. Pero fue Saraya Ansar al-Sunna, un pequeño grupo extremista sunita poco conocido, el que finalmente reivindicó este ataque.

